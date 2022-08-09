Евертон на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер Амаду Онана, який підписав контракт до літа 2027 року.

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Деталі угоди звично не розголошують, але за інформацією ЗМІ, Лілль заробив 36 млн євро і отримає 20% від суми майбутнього перепродажу. У минулому сезоні Онана був одним із лідерів команди, яку зараз тренує Паулу Фонсека. Бельгієць зіграв 41 матч (3 голи, 1 асист).

"Менеджер був однією з основних причин, чому я обрав Евертон. Френк Лемпард грав на найвищому рівні, багато вигравав та був півзахисником. Думаю, що він може багато чого мене навчити", – сказав Онана.

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