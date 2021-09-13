Бернлі в рамках поєдинку 4-го туру АПЛ зазнав поразки від Евертона на Гудісон Парк. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Евертон непогано розпочав чемпіонат, набравши 7 очок у трьох турах, в той час як Бернлі не виграв жодного матчу. Крім того, у "бордових" були серйозні кадрові втрати – Шон Дайч втратив Робертса, Стівенса й Мура. Саме тому в поєдинку на Гудісон Парк фаворитами були "іриски".

Перший тайм поєдинку виявився динамічним, але реально гострих моментів у ньому практично не виникало. Гості впевнено тримали підопічних Рафи Бенітеса на дистанції, відправившись на перерву за нулів на табло, а всього через шість хвилин після відновлення гри Бернлі ще й вперед вийшов! Відзначився Мі, який пробив з близької відстані, замкнувши подачу від Гудмундссона. 0:1!

Втім, цим команда лишень пробудила звіра. Вже на 60-й хвилині Евертон зрівняв рахунок внаслідок навісу з кутового та точного удару головою у виконанні Кіна. Ще за п'ять хвилин Таунсенд красивим дальнім пострілом у дев'ятку вивів "ірисок" уперед, а на 66-й все було завершено – Грей вийшов віч-на-віч з голкіпером і забив третій м'яч у сітку воріт Бернлі. В останніх двох голах асистував Дукуре, який на 68-й хвилині і сам відзначився, однак його гол скасували через офсайд.

Відродити інтригу гості не змогли, а Евертон особливої жаги до розгрому не продемонстрував. У підсумку, поєдинок завершився перемогою підопічних Рафи Бенітеса з рахунком 3:1.