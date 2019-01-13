Евертон впевнено обіграв Борнмут

В матчі 22 туру АПЛ Евертон виявився сильнішим за Борнмут. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 22 тур

Евертон – Борнмут – 2:0

Голи: Зума, 61, Келверт-Левін, 90+5

Борнмут активніше провів перший тайм і мав три непоганих моменти,аби вийти вперед, проте з ударами Станісласа та Кінга впорався Пікфорд, а Брукс влучив у стійку. Мерсисайдці вирівняли гру ближче до перерви, а в другому таймі вийшли вперед, Зума замкнув навіс Діня з флангу. А під завісу матчу Келверт-Левін з передачі Лукмана подвоїв перевагу "ірисок".

Завдяки цій перемозі Евертон набрав 30 очок та піднявся на 10 місце, Борнмут з 27 пунктами залишився на 12 позиції.