Евертон викупив Андре Гомеша в Барселони

Португальський хавбек Андре Гомеш став повноцінним гравцем "ірисок".

Евертон на офіційному сайті оголосив про досягнення домовленості з каталонським грандом щодо півзахисника.

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Гомеш підписав контракт терміном на п'ять років. Він провів увесь минулий сезон на правах оренди в команді з Гудісона і своєю впевненою грою зміг переконати керівництво "синіх" у необхідності повноцінного трансферу. Барселона отримала 22 мільйони фунтів за представника збірної Португалії.

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Статистика Гомеша у сезоні 2018/19 – 1 гол і 1 асист в 27-ми матчах за Евертон.