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Евертон викупив Андре Гомеша в Барселони

25 червня 23:09 161 Читать на русском
Евертон викупив Андре Гомеша в Барселони
Андре Гомеш / Фото офіційного сайту Евертона

Португальський хавбек Андре Гомеш став повноцінним гравцем "ірисок".

Евертон на офіційному сайті оголосив про досягнення домовленості з каталонським грандом щодо півзахисника.

Грізманн стане гравцем Барселони наступного тижня, – Telegraph

Гомеш підписав контракт терміном на п'ять років. Він провів увесь минулий сезон на правах оренди в команді з Гудісона і своєю впевненою грою зміг переконати керівництво "синіх" у необхідності повноцінного трансферу. Барселона отримала 22 мільйони фунтів за представника збірної Португалії.

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Статистика Гомеша у сезоні 2018/19 – 1 гол і 1 асист в 27-ми матчах за Евертон.

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Теги
Англія Трансфери Андре Гомеш Андре Гомеш Евертон Евертон Барселона Барселона
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