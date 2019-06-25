Евертон викупив Андре Гомеша в Барселони

Овертайм — 25 черв 1734
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Румунський Берлусконі: расист, сексист і фанатик, який мріє захопити Україну, трощив Динамо та обожнював Протасова
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Грізманн стане гравцем Барселони наступного тижня, – TelegraphІспанія — 25 черв 770
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Шахтар 2019/20 vs розпродаж – Марлос, Ісмаїлі, чемпіон світу та ще 10 гравців, яких Каштру ризикує втратитиУкраїна — 25 черв 6107
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Зозуля хоче залишитись в Іспанії – нападник має пропозиції з Туреччини, Японії та УкраїниІспанія — 25 черв 3842
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Як потенційне повернення Неймара в Барселону може вплинути на ще один мегатрансфер – нові подробиці з ІспаніїІспанія — 25 черв 3883