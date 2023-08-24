Евертон не вперше вшановує Миколенка та Україну / Reuters

Клуб Віталія Миколенка зробив коротеньку, але дуже приємну заяву з нагоди Дня Незалежності України.

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"Ми зберігаємо солідарність з народом України у їхній День Незалежності", – йдеться на офіційній сторінці "ірисок" у Twitter. Інші клуби наших легіонерів у АПЛ наразі мовчать. Це Арсенал (Олександр Зінченко), Челсі (Михайло Мудрик), Борнмут (Ілля Забарний) та Брентфорд (Єгор Ярмолюк).

На жаль, Евертон програв перші 2 матчі нового розіграшу АПЛ (Фулхему та Астон Віллі), розташувавшись на останній сходинці таблиці. Миколенко обидві зустрічі просидів у запасі.

| We continue to stand in solidarity with the people of Ukraine on their Independence Day #StandForFreedom pic.twitter.com/JKinumKhVB — Everton (@Everton) August 24, 2023

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