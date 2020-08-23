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Евертон відлякує Барселону божевільним цінником на Рішарлісона – каталонцям довелося б бити власний рекорд

12:02 - Читать на русском
Евертон відлякує Барселону божевільним цінником на Рішарлісона – каталонцям довелося б бити власний рекорд
Рішарлісон / Getty Images

Евертон заздалегідь попередив Барселону про важкість підписання нападника Рішарлісона.

Мерсисайдці вимагатимуть за свою зірку 143 млн фунтів (160 млн євро), інформує Mirror. Такими захмарними запитами "іриски" хочуть обірвати будь-яке бажання Барселони поборотися за 23-річного бразильця.

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Новим наставником каталонського гранда став Рональд Куман, який добре знає Рішарлісона за спільною роботою в Евертоні. Барселона ще в січні цікавилася форвардом, а прихід нідерландського фахівця міг спонукати "блаугранас" до нових спроб. Якби каталонці справді задовольнили апетити Евертона, то це був би новий трансферний рекорд клубу. Наразі його утримує Філіппе Коутінью, за якого Барселона заплатила Ліверпулю 145 млн євро.

Додамо, що Рішарлісон провів 36 матчів у минулому сезоні АПЛ, відзначився 13 голами та 3 асистами. Контракт бразильця з Евертоном чинний до літа 2024 року, поточна ціна за Transfermarkt – 52 млн євро.

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Теги
Іспанія Трансфери Трансфери Барселони Барселона Барселона Рональд Рональд Куман Рішарлісон Евертон Англія
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