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Евертон віддав Тосуна в оренду Крістал Пелас

15:47 361 Читать на русском
Евертон віддав Тосуна в оренду Крістал Пелас
Рой Ходжсон і Дженк Тосун / Сайт Крістал Пелас

Турецький нападник Дженк Тосун перебрався з Евертона у Крістал Пелас.

Оренда новачка розрахована до кінця поточного сезону, інформує офіційний сайт "орлів".

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Тосун провів за Евертон лише 5 матчів у чемпіонаті Англії 2019/20 і відзначився одним голом (11 тур проти Тоттенхема). Рік тому "іриски" заплатили Бешикташу за форварда 27 млн фунтів. Турок виступатиме за Крістал Пелас під номером 20.

До слова, нова команда Тосуна у таблиці АПЛ розташована на дві позиції вище за Евертон – 9-та проти 11-ї.

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