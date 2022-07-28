Вінгер Дуайт Макнілл приєднався до "ірисок", інформує офіційний сайт клубу. Особистий контракт разрахований на 5 років.

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Раніше інсайдери повідомляли, що Бернлі отримає за свою зірку близько 20 млн фунтів. У минулому сезоні "кларетові" вилетіли з АПЛ, а 22-річний Макнілл відверто провалився – всього один асист у 40 матчах. Втім, Евертон вирішив зробити ставку на молодого вінгера.

Додамо, що цього літа клуб Миколенка підхопив ще одного лідера Бернлі – захисник Джеймс Тарковскі переїхав на Гудісон вільним агентом.

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