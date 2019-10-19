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Евертон – Вест Хем: Ярмоленко в запасі, екс-зірка Шахтаря в основі – онлайн-трансляція

14:28 660 Читать на русском
Евертон – Вест Хем: Ярмоленко в запасі, екс-зірка Шахтаря в основі – онлайн-трансляція
Евертон – Вест Хем: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Ярмоленко у запасі, 19 жовтня 2019

Евертон приймає Вест Хем у 9-му турі АПЛ. Андрій Ярмоленко залишився в запасі. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

17’ Бернард
 
17’ Бернард

Матч, як і онлайн-трансляція Евертон – Вест Хем на "Футбол 24", стартував о 14:30. Відзначимо, що "іриски" – єдиний за 2 роки клуб, якому Ярмоленко забивав 2 голи в офіційній грі. Сталося це в минулому сезоні. Дубль Андрія приніс гостьову переогу 3:1 на цьому ж стадіоні. В останні роки команди переважно обмінювалися перемогами. Відзначимо, що в основі Евертона виходить колишній лідер Шахтаря за зарплатою Бернард. Для наставника господарів Марку Сілви цей двобій може стати вирішальним – керівництво вже поставило йому ультиматум.

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Евертон, який не шкодує грошей на трансфери, перебуває в зоні вильоту, набравши лише 7 очок. У Вест Хема справи трохи кращі – 12 балів і 8-е місце в таблиці. На виїзді в АПЛ 2019/20 Ярмоленко і Ко ще не програвали: одна перемога і 3 нічиї. Утім, "молоти" набрали тільки 1 пункт за попередні 2 тури. Евертон же, який програв 4 поспіль матчі, обидві свої перемоги здобув удома, але було це ще в серпні та на початку вересня.

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