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Евертон узгодив з Барселоною трансфер Міни, – ЗМІ

13:10 178 Читать на русском
Евертон узгодив з Барселоною трансфер Міни, – ЗМІ
Єррі Міна / ФК Барселона

Захисник Барселони Єррі Міна близький до переходу у англійський Евертон.

Клуби вже узгодили трансфер молодого захисника. Сума угоди складає 32 мільйони євро. Контракт з колумбійцем буде підписаний на 5 років, повідомляє Sport.es.

Нагадаємо, раніше на захисника претендував Манчестер Юнайтед, повідомлялось, що Міна навіть узгодив контракт з "червоними дияволами", але в останній момент трансфер зірвався.

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