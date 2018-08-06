Евертон узгодив з Барселоною трансфер Міни, – ЗМІ

Захисник Барселони Єррі Міна близький до переходу у англійський Евертон.

Клуби вже узгодили трансфер молодого захисника. Сума угоди складає 32 мільйони євро. Контракт з колумбійцем буде підписаний на 5 років, повідомляє Sport.es.

Нагадаємо, раніше на захисника претендував Манчестер Юнайтед, повідомлялось, що Міна навіть узгодив контракт з "червоними дияволами", але в останній момент трансфер зірвався.