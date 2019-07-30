Евертон узгодив трансфер Кіна, – Goal

Нападник Ювентуса Мойзе Кін перебуває за крок до переходу в Евертон.

Мойзе Кін продовжить кар'єру в Евертоні, повідомляє Goal.

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За інформацією видання, туринці отримають за свого 19-річного таланта 40 млн євро. Про термін дії контракту між сторонами поки не повідомляється.

Раніше була інформація, що Мойзе може стати частиною трансферу форварда Інтера Мауро Ікарді в Ювентус.

В минулому сезоні Серії А Кін провів 13 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та асистом.

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