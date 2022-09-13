Евертон був змушений додатково виходити на ринок у пошуках доступного воротаря.

Вибором "ірисок" став 37-річний Елдін Якуповіч, який перебував у статусі вільного агента. Контракт підписаний на короткий термін, повідомляє офіційний сайт клубу.

Ньюкасл підписав київського антигероя Ліверпуля

Евертону довелося екстрено шукати воротаря після травм Пікфорда і Лонергана, які вилетіли до кінця місяця. У розпорядженні Френка Лемпарда залишився лише 35-річний Асмір Беговіч. Саме він разом з Якуповічем повинен сформувати мегадосвідчену пару воротарів на недільний матч проти Вест Хема.

Додамо, що Евертон оформив 4 поспіль нічиї, але досі не має перемог у новому розіграші АПЛ. Команда Віталія Миколенка розташувалась на 16-й сходинці таблиці.

"Я спала з сотнями, тож поставила б йому 9 балів з 10": секс, алкоголь і терористи у житті найкращого кіпера Рейнджерс