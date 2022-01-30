Евертон планує оголосити сьогодні, 30 січня, Френка Лемпарда головним тренером клубу, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

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43-річний фахівець узгодив усі деталі контракту з "ірисками" та очікує на представлення. У своїй тренерській кар'єри Лемпард вже має досвід роботи на чолі Дербі Каунті та Челсі. На цій посаді англієць замінить Рафаеля Бенітеса, якого звільнили кілька тижнів тому.

Після 20-ти турів АПЛ Евертон розташовується на 16-й сходинці.

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