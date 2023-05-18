Захисник збірної України Віталій Миколенко і його клуб незабаром можуть отримати нових власників.

Вболівальники "ірисок" тривалий час вимагають відходу ірано-британського бізнесмена Фарада Мошірі, який володіє клубом з 2016 року. Схоже, мрії фанатів можуть скоро здійснитись.

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Як повідомляє Daily Mail, дуже ймовірно, що наступного тижня інвестиційний фонд 777 Partners придбає Евертон за 600 мільйонів фунтів. Наразі АПЛ повинна схвалити таку покупку.

"Ми вміємо виявляти потенціал там, де інші його не бачать. Це одна з наших визначальних рис. Ми розкриваємо унікальні можливості, допомагаючи недооціненим командам перетворитися на високоприбуткові медіа", – пояснюють американці рішення придбати колектив із Ліверпуля.

До слова, 777 Partners вже володіє італійською Дженоа, яку тренував Андрій Шевченко, бельгійським Стандардом, французьким Ред Старом, бразильським Васко да Гамою та німецькою Гертою. Є у фонду міноритарні частки у Севільї й Мельбурн Вікторі.

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