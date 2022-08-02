Евертон розробив жовто-синю форму – у мережі з'явились фото
"Іриски" в сезоні 2022/23 матимуть три комплекти екіпірування.
Після презентації домашньої синьої форми та рожевої виїзної має відбутись представлення третього комплекту. У Twitter вже з'явились його перші світлини.
Динамо гратиме в синій та жовтій формах – у мережі з'явилися фото
Очікується, що основним кольором форми буде жовтий і вона міститиме сині вставки різних елементів. Наразі невідомо, чи поєднання таких відтінків хоч якось пов'язане з підтримкою України у війні проти Росії.
Нагадаємо, новий сезон для Миколенка і Ко розпочнеться 6 серпня поєдинком першого туру АПЛ проти Челсі. У минулій кампанії Евертону вдалось зберегти прописку в англійській еліті.
Динамо розгромно поступилося Евертону – Миколенко промовчав, казковий дебют, кияни пропустили від уболівальника