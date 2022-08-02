"Іриски" в сезоні 2022/23 матимуть три комплекти екіпірування.

Після презентації домашньої синьої форми та рожевої виїзної має відбутись представлення третього комплекту. У Twitter вже з'явились його перші світлини.

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Очікується, що основним кольором форми буде жовтий і вона міститиме сині вставки різних елементів. Наразі невідомо, чи поєднання таких відтінків хоч якось пов'язане з підтримкою України у війні проти Росії.

Нагадаємо, новий сезон для Миколенка і Ко розпочнеться 6 серпня поєдинком першого туру АПЛ проти Челсі. У минулій кампанії Евертону вдалось зберегти прописку в англійській еліті.

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