Евертон у рамках завершального матчу 6-го туру АПЛ 2025/26 розписав нічию з Вест Хемом (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Вест Хем приїхав на матч з Евертоном із новим тренером. Грем Поттер відверто провалив роботу з "молотобійцями", примудрившись погіршити статистику попередника – а футбол Хулена Лопетегі вважали найбільш сухим і депресивним у всій Англії. Новим керманичем лондонців став Нуну Ешпіріту Санту, а його першим завданням став підйом із зони вильоту.

Матч на стадіоні Хілл Дікінсон в цілому виявився рівним. У першому таймі господарі виглядали цікавіше й гостріше, хоча статистичні показники відрізнялись мало. По перерві додали гості, однак команди чергували відрізки активності. Доволі сильний поєдинок провів Миколенко, який часто відкривався на чужій третині, віддавав передачі в глибину, виконав низку кросів і при цьому мало помилявся позаду.

Карта передач Миколенка у грі проти Вест Хема.

Але справді гольових моментів виникало мало. Перший реальний шанс відзначитись на 15-й хвилині змарнував Бету, який замикав закидушку в штрафний. Його удар головою прийшовся по позиції Ареоля. Ще за хвилину Дьюсберрі-Холл завершив хорошу атаку Евертона ударом з правого кута карного майданчика – точно в руки голкіперу.

А на 18-й хвилині "іриски" таки забили гол. Він прилетів після подачі з лівого флангу, яку замкнув Кін. Без шансів для Ареоля. 1:0!

Дьюсберрі-Холл на 35-й міг подвоїти перевагу Евертона, замкнувши навіс з правого флангу, однак м'яч пройшов поруч з дальньою стійкою. Вест Хем жодного цікавого епізоду не створив, тож гравці відправились відпочивати за рахунку 1:0. Старт другого тайму теж був за Евертоном, однак нічого цікавішого за удар Гейє з лінії півкола створити не вдалося – сфера пролетіла над поперечкою.

Зате "іриски" претендували на пенальті. Арбітр вирішив, що гри рукою у Мавропаноса не було, адже м'яч відскочив у неї від його ж ноги.

Everton denied a penalty appeal. pic.twitter.com/WGJBOk0uJw — VAR Center (@CenterVAR) September 29, 2025

Після цього прокинулись "молотобійці". Першим "дзвіночком" став вихід Саммервіля віч-на-віч, який встиг прочитати Пікфорд, максимально скоротивши дистанцію й парирувавши.

Close call for Pickford! pic.twitter.com/f0XRikhjFe — VAR Center (@CenterVAR) September 29, 2025

На 65-й же хвилині лондонці зрівняли рахунок. Боуен отримав проникний пас у штрафний і пробив з рикошетом, дезорієнтувавши воротаря. 1:1!

Варто відзначити, що провина Миколенка у пропущеному голі доволі відчутна. Українець зіграв занадто пасивно проти Джаррода, давши йому час і простір для підготовки удару.

Нічого гострішого в останні 25 хвилин вболівальники не побачили. Відзначити можна тільки певну втому Миколенка в ендшпілі зустрічі. Одного разу він програв єдиноборство, а в іншому епізоді екс-динамівець зловив жовту картку – за відмашку. Пакета відверто спровокував українця, ледь не осідлавши його після свистка арбітра.

Віталій підвівся й різком відмахнувся ліктем у ребро, однак Лукас одразу ж схопився за обличчя й впавши на газон.

Вирвати перемогу бодай якісь із команд це не допомогло. Вест Хем здобув першу нічию у чемпіонаті – до цього була лишень одна перемога й чотири поразки. Покинути зону вильоту поки що не вдалося.

Евертон же йде восьмим, але до зони ЛЧ підопічним Девіда Моєса бракує всього трьох очок. Така от зараз щільність у таблиці АПЛ.

