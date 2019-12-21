Евертон розписав нічию з Арсеналом у останньому матчі Фергюсона та Юнгберга на посту головних тренерів

В рамках поєдинку 18-го туру АПЛ між Евертоном та Арсеналом переможця виявлено не було (0:0).

Матч середнячків англійської прем'єр-ліги відкривав програму 18-го туру чемпіонату Англії. Його родзинкою був той факт, що для наставників обох команд – Данкана Фергюсона та Фредді Юнгберга – це був останній поєдинок на посту в.о. менеджерів Евертона та Арсенала відповідно. "Іриски" буквально за годину до гри оголосили про підписання контракту з Карло Анчелотті, а головним тренером "канонірів" вчора офіційно був представлений Мікель Артета.

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Можливо, саме тому перший тайм зустрічі виявився абсолютно прохідним. У Арсенала до 45-ї хвилини не було жодного моменту – лише перед свистком на перерву у гостей пройшла непогана контратака з дальнім неточним ударом Мартінеллі (першим для лондонців у матчі). Евертон залишався активним лише у першій половині: зокрема, на 12-й хвилині Тосун вистрілив з лінії штрафного (над поперечиною), на 17-й Рішарлісон з правого краю карного майданчика пробив у Сака, а на 19-й Сігурдссон завдав удар зі стандарту метрів з 20-ти – м'яч влучив у сітку із зовнішнього боку. В другій половині тайму гольових епізодів не виникало, хоча ініціатива явно залишалася за "ірисками".

По перерві команди обмінялися шикарними шансами відкрити рахунок: Рішарлісон на 47-й хвилині отримав пас від Діня й вистрілив з меж штрафного впритул з лівою стійкою, а Обамеянг після кутового на 51-й пробив з кількох метрів у протихід голкіперу – Пікфорд в останній момент парирував! На 52-й П'єр Емерік завдав удару з лінії карного майданчика (слабенько), а на 54-й своїм пострілом відповів Сігурдссон – Давід Луїс став на шляху м'яча, перевівши його на кутовий. В наступні 13 хвилин "іриски" та "пушкарі" провели низку непоганих атак, але гострого завершення вони вже не мали.

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Відкрити рахунок у багатостраждальному матчі Евертон міг 68-й хвилині: Рішарлісон продрався на лівий край штрафного та викотив передачу під удар Калверту-Льюїну, який вистрілив у дотик – під м'яч встиг кинутись Торрейра, після чого VAR переглянув момент на предмет гри рукою (її не було). На цьому небезпечні епізоди в матчі завершились, хоча тренери намагалися освіжити гру Мойзе та Майклом Кінами, а також Александром Ляказеттом. Вболівальників на трибунах до фінального свистка встиг потішити лише Том Девіс, який дуже неточно пробив з дальньої дистанції. Зрештою, поєдинок завершився без голів.

Таким чином, Арсенал набрав 23 очки, порівнявшись за цим показником Крістал Пелас і обійшовши його у таблиці через кращу різницю голів – тепер "каноніри" йдуть на дев'ятій позиції, хоча в поточному турі все ще може змінитися. Евертон, набравши 19 залікових балів, піднявся на п'ятнадцяту сходинку. Стільки ж мають Борнмут та Вест Хем.

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