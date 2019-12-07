Евертон розглядає двох зіркових фахівців на посаду головного тренера

Евертон визначився із основними кандидатами на посаду головного тренера.

Керівництво Евертона розглядає кандидатури колишнього тренера Тоттенхема Маурісіо Почеттіно і наставника Наполі Карло Анчелотті, повідомляє The Times.

Евертон звільнив Сілву з посади головного тренера

За інформацією видання, "іриски" бажають призначити нового тренера якомога швидше. Нагадаємо, що Евертон звільнив Марку Сілву після поразки від Ліверпуля (2:5).

До слова, Евертон проведе наступний матч АПЛ вже сьогодні – "іриски" зустрінуться з Челсі. Початок гри о 14:30 за Києвом. Виконувати обов'язки головного тренера в цьому матчі буде Данкан Фергюсон.

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