Евертон разом з поліцією розслідує прояви гомофобії на матчі з Челсі

Після матчу 16-го туру АПЛ Евертон – Челсі (3:1) розгорівся новий скандал, пов'язаний з поведінкою фанатів на стадіоні

Евертон з організацією "Kick it out" та поліцією співпрацюють разом у розслідуванні після повідомлень з приводу гомофобних скандувань на Гудісон Парк, повідомляє Sky Sports.

Евертон – Челсі – 3:1 – відео голів та огляд матчу

"Гомофобії немає місця на нашому стадіоні, в нашому клубі, в нашій громаді чи в нашій грі. Клуб рішуче засуджує таку поведінку і проводить ретельне розслідування разом з поліцією Мерсисайду", – йдеться в заяві клубу.

Зазначається, що невелика група фанатів Евертона вигукувала гомофобні кричалки на адресу вболівальників Челсі. Додамо, що це вже другий подібний випадок, зафіксований впродовж тижня – раніше фанати Челсі постраждали від ультрас Вест Хема. Цікаво, що в обох поєдинках "аристократи" програли.

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