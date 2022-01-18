Френк Лемпард та Вейн Руні незабаром проведуть співбесіди з керівництвом "ірисок" щодо роботи головним тренером, повідомляє The Telegraph.

Евертон не зміг домовитися про призначення Мартінеса – легенда "ірисок" стане тимчасовим тренером Миколенка

Бельгійська федерація відмовляється відпускати Роберто Мартінеса, тому Евертону доводиться переходити до альтернатив зі свого шорт-листу. Запросити Руні чи Лемпарда буде значно простіше. Перший має чинний контракт з кризовим Дербі, але навряд відмовить рідному клубу. Другий після звільнення з Челсі взагалі рік сидить без роботи, тому не може сильно "гидувати" пропозиціями.

Додамо, що Евертон Віталія Миколенка набрав очко в останніх 4 турах АПЛ і випереджає зону вильоту лише на 6 пунктів.

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