Евертон продовжує перемовини щодо Кіна – Ювентус ставить дві умови

Юний нападник Ювентуса Мойзе Кін може перейти у Евертон.

Евертон продовжує перемовини з Ювентусом щодо трансферу 19-річного нападника Мойзе Кіна. Раніше італійський гранд вже відхилив пропозицію "ірисок" розміром у 35 млн євро.

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Туринці прагнуть виручити з продажу юного таланта щонайменше 40 млн євро. Крім того, Ювентус не збирається відпускати Кіна в АПЛ без пункту у контракті про право зворотнього викупу, повідомляє Sky Sports.

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До слова, у минулому сезоні Мойзе Кін провів за Ювентус 17 поєдинків в усіх турнірах, де забив 7 голів та віддав одну результативну передачу.