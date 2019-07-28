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Евертон продовжує перемовини щодо Кіна – Ювентус ставить дві умови

17:07 328 Читать на русском
Евертон продовжує перемовини щодо Кіна – Ювентус ставить дві умови
Мойзе Кін / Ювентус

Юний нападник Ювентуса Мойзе Кін може перейти у Евертон.

Евертон продовжує перемовини з Ювентусом щодо трансферу 19-річного нападника Мойзе Кіна. Раніше італійський гранд вже відхилив пропозицію "ірисок" розміром у 35 млн євро.

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Туринці прагнуть виручити з продажу юного таланта щонайменше 40 млн євро. Крім того, Ювентус не збирається відпускати Кіна в АПЛ без пункту у контракті про право зворотнього викупу, повідомляє Sky Sports.

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До слова, у минулому сезоні Мойзе Кін провів за Ювентус 17 поєдинків в усіх турнірах, де забив 7 голів та віддав одну результативну передачу.

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Трансфери Англія Евертон Евертон Ювентус Ювентус Мойзе Кін Мойзе Кін Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Англії
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