Евертон презентував нову виїзну форму – Миколенко отримав відмінну роль від Забарного у Борнмуті
"Іриски" також активно готуються до старту сезону 2025/26, показавши оновлену виїзну форму.
Новий гостьовий комплект Евертона виконаний у пастельно-жовтому кольорі з коміром у стилі поло і ребристою вставкою та зображенням вежі Принца Руперта на ньому, повідомляє прес-служба клубу.
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Варто додати, що Віталій Миколенко також взяв участь у презентації. Цікаво, що нещодавно Ілля Забарний був відсутній у демонстрації нової форми Борнмута, що лише підігріло чутки про наближення відходу українця.
До слова, Миколенко відіграв за Евертон у 37 матчах минулого сезону, в яких відзначився 1 голом та 3 результативними передачами. Контракт Віталія з "ірисками" розрахований до 30 червня 2026 року.
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