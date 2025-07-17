Новий гостьовий комплект Евертона виконаний у пастельно-жовтому кольорі з коміром у стилі поло і ребристою вставкою та зображенням вежі Принца Руперта на ньому, повідомляє прес-служба клубу.

Забарний отримав сигнал на презентації нової форми Борнмута – з ключовими гравцями так не роблять (ВІДЕО)

Варто додати, що Віталій Миколенко також взяв участь у презентації. Цікаво, що нещодавно Ілля Забарний був відсутній у демонстрації нової форми Борнмута, що лише підігріло чутки про наближення відходу українця.

До слова, Миколенко відіграв за Евертон у 37 матчах минулого сезону, в яких відзначився 1 голом та 3 результативними передачами. Контракт Віталія з "ірисками" розрахований до 30 червня 2026 року.

Paying homage to the past, looking to the future. ?



Introducing our 2025/26 @CastoreEngland away kit. Available online now and from Everton Two at 10am. — Everton (@Everton) July 17, 2025

Миколенко зіграв за Евертон перший контрольний матч літа – українець відіграв тайм та створив класний момент