Евертон позмагається з ПСЖ та Ліверпулем за зірку Ліги 1

Нападник Лілля Ніколя Пепе, ймовірно, змінить клуб цього літа.

У послугах нападника Лілля Ніколя Пепе зацікавився Евертон. Англійський клуб шукає футболіста на правий фланг атаки, а Пепе є одним з кандидатів, повідомляє The Telegraph.

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Якщо цей трансфер відбудеться, він може стати рекордним в історії "ірисок". Крім Евертона на 24-річного івуарійця претендують Ліверпуль та ПСЖ.

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До слова, минулого сезону Ніколя Пепе провів за Лілль 41 поєдинок в усіх турнірах, де забив 23 голи та віддав 12 результативних передач. Також нападник став другим найкращим бомбардиром Ліги 1 сезону 2018/19.