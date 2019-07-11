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Евертон позмагається з ПСЖ та Ліверпулем за зірку Ліги 1

15:05 461 Читать на русском
Евертон позмагається з ПСЖ та Ліверпулем за зірку Ліги 1
Ніколя Пепе / AFP

Нападник Лілля Ніколя Пепе, ймовірно, змінить клуб цього літа.

У послугах нападника Лілля Ніколя Пепе зацікавився Евертон. Англійський клуб шукає футболіста на правий фланг атаки, а Пепе є одним з кандидатів, повідомляє The Telegraph.

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Якщо цей трансфер відбудеться, він може стати рекордним в історії "ірисок". Крім Евертона на 24-річного івуарійця претендують Ліверпуль та ПСЖ.

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До слова, минулого сезону Ніколя Пепе провів за Лілль 41 поєдинок в усіх турнірах, де забив 23 голи та віддав 12 результативних передач. Також нападник став другим найкращим бомбардиром Ліги 1 сезону 2018/19.

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Трансфери Англія Трансфери Чемпіонату Англії Евертон Евертон Лілль Лілль Ніколя Пепе Ніколя Пепе
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