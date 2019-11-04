Евертон повідомив про стан Гомеша після жахливого перелому у матчі з Тоттенхемом

Хавбек Евертона Андре Гомеш був змушений лягти під ніж після зустрічі з Тоттенхемом (1:1) в рамках 11-го туру АПЛ.

Андре Гомеш успішно переніс операцію на правій щиколотці, яку він зламав у матчі зі "шпорами", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Португалець залишиться у госпіталі на певний час, потім лікарі передадуть його фахівцям ліверпульського клубу, які намагатимуться поставити Андре на ноги. За попередніми прогнозами, 26-річний хавбек зможе повністю відновитися, але про терміни не повідомляється.

Нагадаємо, під час зустрічі з Тоттенхемом форвард лондонців Сон Хин Мін підкатом завалив Гомеша на газон і після цього в нього врізався захисник гостей Серж Ор’є.

Влітку Евертон викупив Андре у Барселони. В поточному сезоні АПЛ хавбек провів 8 матчів.

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