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Евертон повідомив про стан Гомеша після жахливого перелому у матчі з Тоттенхемом

19:08 1014 Читать на русском
Евертон повідомив про стан Гомеша після жахливого перелому у матчі з Тоттенхемом
Андре Гомеш / Фото Metro

Хавбек Евертона Андре Гомеш був змушений лягти під ніж після зустрічі з Тоттенхемом (1:1) в рамках 11-го туру АПЛ.

90+7’ Дженк Тосун
 
Деле Аллі 63’
Сон Хин Мін 79’
63’ Деле Аллі
79’ Сон Хин Мін
90+7’ Дженк Тосун

Андре Гомеш успішно переніс операцію на правій щиколотці, яку він зламав у матчі зі "шпорами", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Португалець залишиться у госпіталі на певний час, потім лікарі передадуть його фахівцям ліверпульського клубу, які намагатимуться поставити Андре на ноги. За попередніми прогнозами, 26-річний хавбек зможе повністю відновитися, але про терміни не повідомляється.

Нагадаємо, під час зустрічі з Тоттенхемом форвард лондонців Сон Хин Мін підкатом завалив Гомеша на газон і після цього в нього врізався захисник гостей Серж Ор’є.

Влітку Евертон викупив Андре у Барселони. В поточному сезоні АПЛ хавбек провів 8 матчів.

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Евертон Евертон Англія Евертон - Тоттенхем Андре Гомеш Андре Гомеш
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