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Евертон планує збудувати стадіон на 52 тисячі глядачів – клуб показав проект нової арени

11:16 211 Читать на русском
Евертон планує збудувати стадіон на 52 тисячі глядачів – клуб показав проект нової арени
Спортивний директор "ірисок" Марсель Брандс та Карло Анчелотті / ВВС

Клуб з Ліверпуля почав переговори з міською владою щодо початку будівництва нового стадіону.

"Іриски" у своєму офіційному твіттері представили проект нової арени, яка буде розрахована на 52 тисячі глядачів. Клуб представив детальну проектну документацію на розгляд міській раді, яка в найближчі місяці винесе своє рішення. Евертон планує збудувати арену за три роки.

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Новий стадіон планують розташувати в портовому районі міста, Бремлі-Мур Док. Нагадаємо, що зараз мерсисайдці проводять свої матчі на стадіоні Гудісон Парк, який був збудований ще у 1892 році.

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Англія Евертон Евертон
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