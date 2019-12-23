Евертон планує збудувати стадіон на 52 тисячі глядачів – клуб показав проект нової арени

Клуб з Ліверпуля почав переговори з міською владою щодо початку будівництва нового стадіону.

"Іриски" у своєму офіційному твіттері представили проект нової арени, яка буде розрахована на 52 тисячі глядачів. Клуб представив детальну проектну документацію на розгляд міській раді, яка в найближчі місяці винесе своє рішення. Евертон планує збудувати арену за три роки.

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Новий стадіон планують розташувати в портовому районі міста, Бремлі-Мур Док. Нагадаємо, що зараз мерсисайдці проводять свої матчі на стадіоні Гудісон Парк, який був збудований ще у 1892 році.

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