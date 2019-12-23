Евертон планує збудувати стадіон на 52 тисячі глядачів – клуб показав проект нової арени

Збірна України — 10:36 1971
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Головні новини футболу 22 грудня: Маліновський принижує Мілан, фіаско Роналду, Моурінью та МЮСвіт — 07:00 858
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