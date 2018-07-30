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Евертон планує підписати новий контракт з Пікфордом

10:11 105 Читать на русском
Евертон планує підписати новий контракт з Пікфордом
Джордан Пікфорд / Фото ФК Евертон

Воротар Евертона Джордан Пікфорд може продовжити контракт зі своєю командою.

Евертон запропонує новий покращений контракт воротарю Джордану Пікфорду, повідомляє Sky Sports. Голкіпер досі знаходиться у відпустці після чемпіонату світу-2018, на якому він став одним з ключових гравців збірної Англії, яка дійшла до півфіналу турніру.

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Вже цього тижня Джордан повернеться до тренувань і тоді сторони обговорять продовження співпраці.

Бажання "ірисок" поліпшити фінансові умови контракту основного воротаря пов'язане не тільки з хорошим виступом на мундіалі, а й з інтересом до нього з боку Челсі. Лондонці визначили Пікфорда головним претендентом на заміну Тібо Куртуа, який може перейти в Реал.

Теги
Челсі Челсі Англія Джордан Пікфорд Джордан Пікфорд Евертон Евертон
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