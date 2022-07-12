Команда Мірчі Луческу під час благодійного турне зіграє з Евертоном. Представник АПЛ оголосив про матч.

Зустріч українського та англійського клубів відбудеться 29 липня на Гудісон Парк, інформує пресслужба "ірисок". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

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Стандартна ціна квитка становитиме 15 фунтів, а для пільговиків – 5 фунтів. Додатково кожен охочий може задонатити 1, 5 чи 10 фунтів. Увесь дохід від поєдинку Евертон обіцяє передати організаціям, які гуманітарно допомагають народу Україну під час війни з Росією.

Для команди Віталія Миколенка зустріч проти киян стане фінальною перед стартом сезону 2022/23. Динамо до цього вже проведе два офіційні поєдинки проти Фенербахче у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів (20 та 27 липня).