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Евертон підпише четвертого гравця Барселони за останні 2 роки – пристойна сума

27 квітня 21:38 1444 Читать на русском
Евертон підпише четвертого гравця Барселони за останні 2 роки – пристойна сума
Жан-Клер Тодібо / фото із соцмереж

Барселона активно шукає нові клуби футболістам, які не затребувані на Камп Ноу.

Французький захисник Жан-Клер Тодібо наступний сезон може розпочати у складі англійського Евертона, повідомляє Sport.es.

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Барселона не розраховує на 20-річного француза, який наразі виступає за Шальке на правах оренди. У німецького клубу є право викупу за 25 млн євро, але вони не планують активувати цю опцію. Тодібо теж не хоче повертатися в команду, де не матиме стабільної ігрової практики.

Зазначається, що Барса готова знову відпустити виконавця, але цього разу лише на постійній основі. Фаворитом на француза називають Евертон. Команда Карло Анчелотті готова заплатити за Тодібо 20 млн відразу, а ще 5 каталонці отримають бонусними виплатами. До слова, останнім часом "іриски" регулярно "скупляються" на Камп Ноу. За останні два роки на Гудісон парк перебралися вже три гравці "синьо-гранатових". Йдеться про Андре Гомеша, Єррі Міну та Луку Діня.

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Теги
Барселона Барселона Англія Жан-Клер Тодібо Жан-Клер Тодібо Евертон Евертон
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