Евертон підписав заміну Гуйє

Евертон оформив трансфер хавбека Майнца Жан-Філіпа Гбамена.

Евертон на своєму офіційному сайті повідомив про підписання івуарійського півзахисника Жан-Філіпа Гбамена. Контракт розрахований на 5 років.

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Футболіст перебрався на Гудісон Парк як заміна іншому хавбеку Ідрісса Гуйє, який перебрався у ПСЖ за 29 млн фунтів.

Наразі "іриски" активно працюють над завершенням трансферу форварда Ювентуса Мойзе Кіна. У ЗМІ фігурувала сума у розмірі 40 млн євро.