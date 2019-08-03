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Евертон підписав заміну Гуйє

00:45 33 Читать на русском
Евертон підписав заміну Гуйє
Жан-Філіп Гбамен / ФК Евертон

Евертон оформив трансфер хавбека Майнца Жан-Філіпа Гбамена.

Евертон на своєму офіційному сайті повідомив про підписання івуарійського півзахисника Жан-Філіпа Гбамена. Контракт розрахований на 5 років.

Евертон зробив нову шалену пропозицію щодо Заха

Футболіст перебрався на Гудісон Парк як заміна іншому хавбеку Ідрісса Гуйє, який перебрався у ПСЖ за 29 млн фунтів.

Наразі "іриски" активно працюють над завершенням трансферу форварда Ювентуса Мойзе Кіна. У ЗМІ фігурувала сума у розмірі 40 млн євро.

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