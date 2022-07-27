Евертон оголосив про прихід португальського оборонця Рубена Вінагре з лісабонського Спортінга на своєму офіційному сайті. Основна його позиція – зліва в захисті, тож Віталій Миколенко отримав нового конкурента.

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Португалець перебрався до "ірисок" на правах оренди на один сезон з опцією викупу. Цікаво, що дебютувати за нову команду він може уже 29 липня у грі з київським Динамо.

Додамо, що в минулому сезоні Вінагре відіграв у 18 матчах за лісабонський Спортінг, в яких відзначився 2 асистами. Рубен має досвід виступів у АПЛ у складі Вулверхемптона, за який грав з 2018 року з перервами на оренди в Олімпіакос, Фамалікан та Спортінг.

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