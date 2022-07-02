Джеймс Тарковскі змінив клубну прописку в межах Англії. Тепер центральний захисник гратиме у Ліверпулі.

29-річний англієць на правах вільного агента став гравцем Евертона, інформує офіційний сайт клубу. Контракт з "ірисками" підписаний до 2026 року.

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У Ліверпулі Тарковскі одягатиме футболку з номером 2. Попереднім клубом центрбека був Бернлі, з яким у нього завершився контракт. "Бордовим" Джеймс присвятив 6,5 років, награвши 219 поєдинків у всіх турнірах.

Зауважимо, що Тарковскі, який раніше ще грав за Олдхем, Брентфорд та збірну Англії (2 матчі), став першим літнім новачком у команді Френка Лемпарда.

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