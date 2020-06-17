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Евертон підготував солідну суму на Аллана – трансфер санкціонував особисто Анчелотті

17 червня 23:09 - Читать на русском
Евертон підготував солідну суму на Аллана – трансфер санкціонував особисто Анчелотті
Маркес Аллан / LaPresse

Ліверпульський Евертон всерйоз націлився на півзахисника італійського Наполі Маркеса Аллана.

"Іриски" не покинули намірів підписати досвідченого хавбека неаполітанців, повідомляє Corriere dello Sport.

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Тепер Евертон готовий віддати за Аллана 40 млн євро. У підписанні 29-річного бразильця зацікавлений керманич мерсисайдців Карло Анчелотті, який добре знайомий із можливостями центрхава за спільною роботою в Наполі. Аллан має чинний до 2023 року контракт із "партенопейцями", але не завжди потрапляє до основи команди Дженнаро Гаттузо.

У нинішньому сезоні бразильський півзахисник провів 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і оформив 1 асист.

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