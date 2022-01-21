На рахунки Евертона найближчим часом надійде 100 млн фунтів, повідомляє офіційний сайт клубу.

Моурінью: Перехід в Евертон? Я дав своє слово

Власник "ірисок" Фархад Моширі додатково придбав акції клубу на цю суму, і тепер його частка становить 94,1%. У таборі Евертона підкреслюють, що ці кошти допоможуть клубу впоратись з фінансовими труднощами, які виникли на фоні пандемії.

Після 19-ти турів АПЛ Евертон розташувався на 16-й сходинці турнірної таблиці.

Трансферы УПЛ зима-2022 – продажа Миколенко и затишье от Динамо, два бразильца в Шахтере и другие переходы