Евертон отримає додатково 100 млн фунтів
14:55 - Читать на русском
Власник Евертона вирішив підтримати команду у скрутний час.
На рахунки Евертона найближчим часом надійде 100 млн фунтів, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Власник "ірисок" Фархад Моширі додатково придбав акції клубу на цю суму, і тепер його частка становить 94,1%. У таборі Евертона підкреслюють, що ці кошти допоможуть клубу впоратись з фінансовими труднощами, які виникли на фоні пандемії.
Після 19-ти турів АПЛ Евертон розташувався на 16-й сходинці турнірної таблиці.
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