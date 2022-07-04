50-річний шотландець покидає Евертон, адже має намір реалізувати свої тренерські амбіції самостійно, інформує офіційний сайт клубу.

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"Це було важливе рішення для мене і водночас дуже важке. Але мені треба рухатись далі, зробити новий крок у кар'єрі у пошуках чогось нового. Коли я був тимчасовим менеджером, отримав впевненість, що зможу очолювати команду сам.

Евертон був фантастичним щодо мене, весь час підтримував мене. Це справді клуб, у якому піклуються про людей. Ну і, звісно, вболівальники. Вони були неймовірними зі мною ще з 1994, коли я прийшов. У нас сильний особливий зв'язок. Вони знають, як багато означають для мене", – сказав Данкан на прощання.

Фергюсон у статусі гравця "ірисок" провів понад 10 років. У 2006-му він завершив професіональну кар'єру й за 5 років повернувся у клуб вже в статусі тренера. У 2019 та 2022 роках шотландець навіть був в.о. наставника.