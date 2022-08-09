"Іриски" орендували Коуді з Вулверхемптона на сезон 2022/23, повідомляє офіційний твіттер Евертона.

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Трансфер вийшов вимушеним, оскільки Миколенко та Ко втратили Годфрі до кінця року, а серйозність пошкодження Єррі Міни наразі невідома.

До слова, Коуді пропустив перший тур АПЛ у складі Вулверхемптона, хоча є капітаном "вовків". Загалом, Конор відіграв 317 матчів за Вулвз, в яких відзначився 7 голами та 7 асистами (4 м'ячі були забиті минулого сезону). Також він 10 разів виходив у складі збірної Англії та навіть забив 1 гол.

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