Універсал ліверпульського Евертона Шеймус Коулмен продовжить виступи на Гудісон Парк. Прийдешній сезон стане для ірландця вже 13-м у футболці мерсисайдців.

Універсал "ірисок" вирішив продовжити контракт, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Коулмен поставив підпис під продовженням співпраці з Евертоном ще на рік. Тепер він отримав шанс залишитися на Гудісон Парк мінімум до літа 2023-го. Коулмен перебрався до "ірисок" із рідного Слайго Роверс ще в січні 2009 року за скромні 60 тисяч фунтів. Із того часу 32-річний ірландець провів 350 матчів за Евертон у всіх турнірах (26 м'ячів) і став капітаном команди.

До слова, новий сезон у Прем'єр-лізі розпочнеться 13 серпня. Команда Коулмена в 1-му турі протистоятиме Саутгемптону вдома.

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