Евертон офіційно підписав воротаря Лоссля – він віддав більше асистів, ніж Жоржінью

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Україна U-20 – США U-20: онлайн-трансляція матчу молодіжного ЧС-2019
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Шахов після тріумфального сезону покидає ПАОК – питання зарплатні в новому контракті й пропозиція від іншого учасника ЛЧСвіт — 21:00 2002
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"Ми – Суперорли, і вже тому мусимо домінувати": Нігерія – третій суперник України на Кубку світу U-20Овертайм — 19:00 781
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Як перемагати 6:1 і... ледь не зганьбитися: Катар – другий суперник України на Кубку світу U-20Овертайм — 17:30 3028
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Рамос планує покинути Реал через безплідні перемовини з Пересом – ПСЖ і Манчестер Юнайтед напоготовіІспанія — 15:50 745