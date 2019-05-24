Евертон офіційно підписав воротаря Лоссля – він віддав більше асистів, ніж Жоржінью

Голкіпер Хаддерсфілда Йонас Лоссль поповнив склад Евертона.

Данець продовжить виступи у англійській Прем'єр-лізі.

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З 1 липня Лоссль стане гравцем Евертона, повідомляє офіційний сайт клубу. Термін контракту з "ірисками" – три роки. Голкіпер не зміг врятувати Хаддерсфілд від вильоту у Чемпіоншип, зате відзначився одним гольовим пасом. Це рівно на один більше, ніж у плеймейкера Челсі Жоржінью.

Лоссль переходить в Евертон вільним агентом.

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