Евертон не змирився з жорстким покаранням за порушення фінансового фейр-плей.

"Іриски" офіційно підтвердили подання апеляції на рішення англійської Прем'єр-ліги.

Миколенко потрапив у топ гравців АПЛ за крутим показником

17 листопада з Евертона зняли 10 очок за серйозні порушення фінансового фейр-плей. У команди Віталія Миколенка залишилося всього 4 пункти і передостання сходинка турнірної таблиці АПЛ. Якби 10 очок справді вдалося повернути, то підопічні Шона Дайча відразу б вискочили на 15-те місце.

Британські ЗМІ додають, що апеляцію Евертона розглядатиме новий склад комісії. Нагадаємо, під загрозою покарання також опинились Манчестер Сіті та Челсі, але щодо них поки немає жодних офіційних рішень.

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