Клуб із Ліверпуля визначився з наступником Френка Лемпарда, який був звільнений після серії невдач.

Напередодні Евертон провів перемовини з Марсело Б'єлсою та Шоном Дайчем. Команду очолить другий, представити нового тренера хочуть вже сьогодні, стверджує Sky Sports.

Лемпард прокоментував своє звільнення з Евертона – щоб підібрати слова, знадобилося 3 дні

Б'єлса був фаворитом власника клубу Фарада Мошірі. Проте очільник під час розмови зрозумів, що аргентинець зможе дати необхідний результат ближче до літа. "Ірискам" потрібно рятуватись тут і зараз (передостання сходинка АПЛ).

Водночас Дайч нібито зможе виконати це завдання. Фахівець добре знає кількох нинішніх гравців Евертона і має з ними хороші відносини, що мало б позитивно впливати на його становище.

Нагадаємо, попереднім місцем роботи коуча був Бернлі, де він став рекордсменом серед усіх чинних на той час наставників клубів АПЛ за тривалістю роботи в елітному дивізіоні (2012-2022 роки). Дайч двічі вивів команду в Прем'єр-лігу (2013 і 2016) та в єврокубки вперше за 51 рік.

АПЛ: Миколенко програв битву за 6 очок, Ньюкасл спіткнувся, невідомий дрон перервав матч