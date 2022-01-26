"Іриски" наближчим часом оголосять ім'я нового тренера. Все йде до того, що Віталій Миколенко таки працюватиме з португальцем Вітором Перейрою.

Данкан Фергюсон, який виконує обов'язки головного тренера після звільнення Рафи Бенітеса, не буде призначений на повноцінній основі. Евертон повернувся до кандидатури Вітора Перейри, якого, за інформацією англійських ЗМІ, раніше забракував.

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Але після перемовин з Фархадом Моширі – власником клубу – 53-річний португалець знову став фаворитом на посаду наставника команди з Ліверпуля. Щоправда, шанси очолити Евертон зберігає і Френк Лемпард, кандидатуру якого поки теж не відкинули. Офіційне оголошення ім'я нового тренера очікується у найближчі 24-48 годин. Про це повідомляє Sky Sports з посиланням на Telegraph.

Раніше Вітор Перейра працював у Порту, Олімпіакосі, Аль-Ахлі, Фенербахче, Мюнхені 1860 та Шанхай СІПГ.

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