Поєдинок Евертон – Саутгемптон стартував на Гудісон Парк о 22:00 за Києвом. На момент початку гри "іриски" посідали 7 місце та відставали від зони ЛЧ на 5 пунктів. У "святих" справи йдуть значно гірше – 14 позиція та лише одне (!) очко в останніх 8-ми поєдинках АПЛ. Востаннє Саутгемптон вигравав у чемпіонаті ще 4 січня, здобувши 3 очки в поєдинку з Ліверпулем. Зрозуміло, що саме команду Карло Анчелотті вважали фаворитом протистояння, зважаючи на форму обох колективів.

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Евертон підтвердив цей статус вже у стартовому відрізку гри. Калверт-Льюїн двічі виграв верхову боротьбу, м'яч відскочив до Сігурдссона, який класним пасом вивів Рішарлісона віч-на-віч з голкіпером. Бразилець обіграв Форстера і з гострого кута вразив ворота. 1:0 вже на 9-й хвилині – Рішарлісон забиває швидкий гол вже у другому турі поспіль.

В середині тайму "іриски" відмінно розіграли стандарт і забили вдруге, але гол Майкла Кіна був скасований після підказки VAR. Офсайд, який дійсно був. Зрештою, до перерви голів більше не було – удар Рішарлісона виявився єдиним у площину на дві команди, а Саутгемптон, хоч і більше володів м'ячем, лише одного разу неточно пробив по воротах Пікфорда.

В дебюті другої половини гри Евертон заробив право на перспективний штрафний, але Сігурдссон не влучив у площину. "Святі" відповіли своїм невдалим ударом зі стандарту – до реальної небезпеки біля воріт господарів справа так і не доходила. Хіба що Денні Інгз отримав м'яч у межах штрафного, але замість удару по воротах банально впав. Наприкінці гри гості все ж мали нагоду уникнути поразки, проте Мусса Дьєнепо не влучив у дальній кут метрів з 15-ти.

У підсумку, 1:0 – Евертон здобув другу перемогу поспіль, набрав 43 очки і за втраченими балами може піднятися в топ-4! Саутгемптон продовжив жахливу серію – 30 пунктів і 14 позиція.

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