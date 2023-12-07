Евертон – Ньюкасл: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ – Миколенко в основі
Евертон в рамках 15-го туру чемпіонату Англії 2023/24 зіграє з Ньюкаслом. Стартові склади та інформація щодо онлайн-трансляції – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 15-го туру АПЛ 2023/24 між Евертоном і Ньюкаслом стартує о 21:30 за київським часом. Телетрансляція доступна на Setanta Sports. Віталій Миколенко, як зазвичай, потрапив у стартовий склад "ірисок".
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На момент початку гри Евертон посідає 18 місце турнірної таблиці АПЛ, маючи 7 очок. Якби не 10-очковий штраф, то команда Шона Дайча була б у середині таблиці. Ньюкасл бореться за топ-4 – "сороки" посідають 7 позицію, набравши 26 балів.
Стартові склади
Евертон:
Ньюкасл:
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