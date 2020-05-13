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Евертон націлився на Вендела – колишній клуб Анчелотті прагне перехопити хавбека Спортінга

13 травня 19:52 155 Читать на русском
Евертон націлився на Вендела – колишній клуб Анчелотті прагне перехопити хавбека Спортінга
Вендел / Lusa

Ліверпульський Евертон прагне підписати півзахисника лісабонського Спортінга Вендела. Конкуренцію "ірискам" складе італійський Наполі.

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На цей крок "іриски" пішли після розмови наставника команди Карло Анчелотті з Венделом. Сума відступних для Спортінга наразі залишається невідомою. Проте, конкуренцію мерсисайдцям спробує скласти італійський Наполі, що прагне оновити центр поля у найближче трансферне вікно.

У нинішньому сезоні Вендел провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та оформив 2 асисти. Бразильський Флуміненсе понад 2 роки тому отримав за хавбека 7,5 млн євро.

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