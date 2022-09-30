Влітку іранський бізнесмен шукав додаткові джерела для фінансування клубу. Американський консорціум був зацікавлений у придбанні Евертона, але Мошірі на той момент відмовився.

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Проте Марцек Камінскі, який входив у консорціум, не втратив інтерес до Евертона. Бізнесмен зі США досі контактує з нинішнім власником "ірисок", повідомляє Liverpool Echo. з посиланням на Financial Times.

За інформацією джерела, переговори просуваються доволі продуктивно. Можливий продаж Евертона оцінили у 450 мільйонів євро, але остаточна сума може змінитися через проект побудов нового стадіону для команди, за яку виступає Віталій Миколенко.

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