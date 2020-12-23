Евертон – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Кубка ліги
21:55 - Читать на русском
В рамках 1/4 фіналу Кубка англійської ліги Евертон приймає Манчестер Юнайтед. Стартові склади та онлайн-трансляція поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1/4 фіналу Кубка англійської ліги Евертон – Манчестер Юнайтед розпочався о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція поєдинку доступна на "Setanta Sports", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Евертон:
Манчестер Юнайтед:
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