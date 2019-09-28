Евертон – Манчестер Сіті – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті впевнено обіграв Евертон в рамках 7-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Евертон – Манчестер Сіті.

Габріел Жезус на 24-й хвилині вивів Манчестер Сіті вперед. До перерви рахунок зрівняв Калверт-Левін. На 71-й хвилині "містяни" знову вийшли вперед завдяки голу Ріяда Мареза. В кінці матчу Рахім Стерлінг встановив остаточний рахунок – 1:3.

Манчестер Сіті у важкому матчі переміг Евертон – Зінченко мав труднощі, але допоміг не відпустити Ліверпуль

Манчестер Сіті набрав 16 очок, залишився на другому місці АПЛ і не відпустив Ліверпуль у відрив (5 пунктів відставання). Евертон з 7 балами завис над зоною вильоту – третя поразка в чемпіонаті поспіль.