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Евертон – Манчестер Сіті – 1:3 – відео голів та огляд матчу

22:14 305 Читать на русском
Евертон – Манчестер Сіті – 1:3 – відео голів та огляд матчу
Евертон – Манчестер Сіті – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті впевнено обіграв Евертон в рамках 7-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Евертон – Манчестер Сіті.

34’ Домінік Келверт-Левін
 
Габріел Жезус 24’
Ріяд Марез 71’
Рахім Стерлінг 85’
24’ Габріел Жезус
34’ Домінік Келверт-Левін
71’ Ріяд Марез
85’ Рахім Стерлінг

Габріел Жезус на 24-й хвилині вивів Манчестер Сіті вперед. До перерви рахунок зрівняв Калверт-Левін. На 71-й хвилині "містяни" знову вийшли вперед завдяки голу Ріяда Мареза. В кінці матчу Рахім Стерлінг встановив остаточний рахунок – 1:3.

Манчестер Сіті у важкому матчі переміг Евертон – Зінченко мав труднощі, але допоміг не відпустити Ліверпуль

Манчестер Сіті набрав 16 очок, залишився на другому місці АПЛ і не відпустив Ліверпуль у відрив (5 пунктів відставання). Евертон з 7 балами завис над зоною вильоту – третя поразка в чемпіонаті поспіль.

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