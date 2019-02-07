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Евертон – Манчестер Сіті – 0:2 – відео голів та огляд матчу

09:29 362 Читать на русском
Евертон – Манчестер Сіті – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Евертон – Манчестер Сіті – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Манчестер Сіті

Манчестер Сіті на класі переміг Евертон у 27-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Евертон – Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті, який не мав права на помилку, якщо має намір боротись за чемпіонство, завітав в гості до Евертона. Прогнозовано, гості потужно почали поєдинок, за що були винагороджені наприкінці першого тайму влучним ударом Ляпорта.

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Друга половина зустрічі відбувалась без особливих змін. Перед фінальним свистком "містяни" подвоїли перевагу.

Перемога вивела Сіті на перше місце турнірної таблиці, проте у Ліверпуля ще є гра в запасі. В суперників за чемпіонство однакова кількість очок.

Англія. АПЛ, 27 тур

Евертон – Манчестер Сіті – 0:2

Голи: Ляпорт, 45+2, Жезус, 90+6

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Евертон - Манчестер Сіті: Середа 06 лютого 2019

Евертон
Матч завершено
0 : 2
Манчестер Сіті
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