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Евертон – Манчестер Сіті: відеотрансляція матчу АПЛ – Зінченко повернувся в стартовий склад "містян"

19:20 463 Читать на русском
Евертон – Манчестер Сіті: відеотрансляція матчу АПЛ – Зінченко повернувся в стартовий склад "містян"
Евертон – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу

Чинний чемпіон Манчестер Сіті приймає Евертон в рамках 7-го туру англійської Прем'єр-ліги. Стартові склади та онлайн-трансляцію матчу шукайте в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч Евертон – Манчестер Сіті розпочався о 19:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн зустрічі, а відеотрансляцію поєдинку можна переглянути безпосередньо в цій новині.

Стартові склади

Евертон: Пікфорд – Коулмен, Кін, Міна, Дінь – Шнайдерлен, Делф – Волкотт, Сігурдссон, Рішарлісон – Калверт-Льюїн.

Запасні: Льоссль, Холгейт, Сідібе, Девіс, Івобі, Тосун, Мойзе Кін.

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Отаменді, Фернандінью, Зінченко – Де Брюйне, Родріго, Гюндоган – Марез, Жезус, Стерлінг.

Запасні: Браво, Агуеро, Б.Сілва, Д.Сілва, Менді, Канселу, Фоден.

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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Евертон Евертон Евертон - Манчестер Сіті
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