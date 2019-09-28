Евертон – Манчестер Сіті: відеотрансляція матчу АПЛ – Зінченко повернувся в стартовий склад "містян"

Чинний чемпіон Манчестер Сіті приймає Евертон в рамках 7-го туру англійської Прем'єр-ліги. Стартові склади та онлайн-трансляцію матчу шукайте в цій новині на "Футбол 24".
Матч Евертон – Манчестер Сіті розпочався о 19:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн зустрічі, а відеотрансляцію поєдинку можна переглянути безпосередньо в цій новині.
Стартові склади
Евертон: Пікфорд – Коулмен, Кін, Міна, Дінь – Шнайдерлен, Делф – Волкотт, Сігурдссон, Рішарлісон – Калверт-Льюїн.
Запасні: Льоссль, Холгейт, Сідібе, Девіс, Івобі, Тосун, Мойзе Кін.
Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Отаменді, Фернандінью, Зінченко – Де Брюйне, Родріго, Гюндоган – Марез, Жезус, Стерлінг.
Запасні: Браво, Агуеро, Б.Сілва, Д.Сілва, Менді, Канселу, Фоден.
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