Евертон Віталія Миколенка розійшовся миром з Ліверпулем (0:0) в 6-му турі АПЛ. Дивіться відеоогляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Чудову нагоду забити мав Девіс, але після ефектного удару м'яч на себе прийняла стійка. Наприкінці першого тайму Нуньєс з гострого кута влучив у поперечку, Діас одразу ж перевірив на міцність стійку.

Евертон забрав очки в Ліверпуля – Миколенко зупинив Салаха в аномальному матчі АПЛ, VAR і каркас воріт поцупили голи

По перерві забив Коуді, але гол гравця Евертона скасували через мікроофсайд. На останніх секундах зустрічі пробивав Салах – м'яч після сейву Пікфорда поцілив у стійку. Бойові нулі на табло Гудісон Парк.

"Іриски" набрали 4 залікові очки за шість турів, у "червоних" тепер 9 пунктів – це найгірший старт сезону для Юргення Клоппа в АПЛ.