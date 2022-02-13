Евертон обіграв Лідс в рамках 25-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Навіть за відсутності Віталія Миколенка Евертон впевнено розгромив Лідс, забивши супернику три голи без відповіді.

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Особливо красивим видався останній м'яч, де Рішарлісону вдалось здалеку відправити м'яч у нижній кут воріт. Варто віддати належне гостям, які могли створити мінімум два шедеври, але в обох випадках "ірисок" врятувала поперечина.

Після 22-х турів АПЛ Евертон розташувався на 16-й сходинці, Лідс – 15-й.

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